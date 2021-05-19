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高雄中央公園傳命案 1男子腹插刀斃命

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醉女酒駕撞捷運站 受傷送醫

聯合報 / 記者林保光／即時報導

1名女子今天凌晨開車經過高雄捷運美麗島站，突然撞上捷運站標示牌，車頭凹陷。車禍就發生在高雄市警新興分局旁，員警趕出察看，發覺女子滿身酒氣，請救護車將女子送醫，酒測超標，依公共危險罪嫌查辦。

今天凌晨3點20分許，陳姓女子（30歲）駕駛白色轎車，沿新興區中正三路往東行駛，經過中正三路與中山一路口後，突然失控偏向，撞上美麗島捷運站3號出口標示牌及花圃，傳出巨大撞擊聲。

因車禍就發生在新興警分局旁，分局1樓的中山路派出所員警聽到撞擊聲，立即趕去察看，見陳女驚嚇坐在駕駛座上，身上多處挫傷，意識清楚。

警方通知救護車，將陳女送大同醫院治療，員警發覺陳女身上發出酒氣，也對她酒測，血液酒精濃度幾近每公升1.0毫克，幾乎爛醉。陳女經醫師評估，先住院觀察，警方也將依公共危險罪嫌查辦她。

陳姓女子涉嫌酒駕，開車撞毀高雄捷運美麗島站標示牌。記者林保光／翻攝
陳姓女子涉嫌酒駕，開車撞毀高雄捷運美麗島站標示牌。記者林保光／翻攝
陳姓女子涉嫌酒駕，開車撞毀高雄捷運美麗島站標示牌，員警趕上察看。記者林保光／翻攝
陳姓女子涉嫌酒駕，開車撞毀高雄捷運美麗島站標示牌，員警趕上察看。記者林保光／翻攝

捷運 救護車 車禍

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