醉女酒駕撞捷運站 受傷送醫

1名女子今天凌晨開車經過高雄捷運美麗島站，突然撞上捷運站標示牌，車頭凹陷。車禍就發生在高雄市警新興分局旁，員警趕出察看，發覺女子滿身酒氣，請救護車將女子送醫，酒測超標，依公共危險罪嫌查辦。

今天凌晨3點20分許，陳姓女子（30歲）駕駛白色轎車，沿新興區中正三路往東行駛，經過中正三路與中山一路口後，突然失控偏向，撞上美麗島捷運站3號出口標示牌及花圃，傳出巨大撞擊聲。

因車禍就發生在新興警分局旁，分局1樓的中山路派出所員警聽到撞擊聲，立即趕去察看，見陳女驚嚇坐在駕駛座上，身上多處挫傷，意識清楚。