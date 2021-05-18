玉山林班大火燒60小時 受災面積增至37公頃

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，已燃燒60小時，直升機持續支援空中灑水滅火，因濃霧影響飛行今天只出動2架次；火場面積從昨天4.5公頃增至37公頃。

嘉義林管處副處長李定忠表示，今天動員近百名救災人員至玉山事業區第52林班滅火，陸軍航空特戰指揮部也出動直升機支援空中灑水，但因濃霧影響飛行，只順利出動2架次。

李定忠表示，今天地面救災人員清出300公尺防火線，仍無法阻擋火勢漫延，燃燒面積已從昨天4.5公頃擴增至37公頃，燃燒時間超過60小時。

今天除動員嘉義林管處阿里山站、奮起湖站人員救災，羅東林管處台北站、花蓮林管處新城站、南投林管處水里站及屏東林管處潮洲站、六龜站，都派人支援。

李定忠說，火場海拔超過3000公尺，增加救火難度，山上風勢強勁更助長火勢，明天將再增援救災人員至現場持續開闢防火線。

李定忠表示，網傳此次空勤總隊直升機為了幫助嘉義林管處滅火，到台東嘉明湖取水，並無此事；林管處為提供滅火水源，在南投同富國中挖了蓄水池，提供空總直升機取水，另外陸航特直升機則在日月潭取水。