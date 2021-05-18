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新北市加強未戴口罩取締 土城警2小時取締15人
因應疫情三級警戒，新北市府要求民眾外出必須「全程配戴口罩」，土城警分局今日聯合土城區公所至傳統市場、捷運站、路口及街道上，除宣導民眾應隨時配戴口罩，今下午短短2小時內共取締15人未配戴口罩。
土城警分局表示，今聯合土城區公所進行宣導，同時也針對未戴口罩民眾進行取締，雖因三級警戒在外頭人潮銳減，但警方還是發現部分民眾外出時未戴口罩或未將口罩戴好露出口鼻。土城分局於今日下午2點到4點間加強取締，短短2小時內共取締15人。
土城分局也提醒執行取締專案的員警，皆須配戴護目鏡、口罩及手套，隨時攜帶酒精消毒，保護自己也保護他人，在
土城分局指出，近日有部分民眾因拒戴口罩或不配合實聯制，進而發生無理取鬧或以暴力相向事件，警方若接獲報案發現相關情事，除打擊不法遏止暴力行為外，亦針對未戴口罩行為，通報衛生局依照「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元。
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