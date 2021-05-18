口罩要戴好！中永和警稽查傳統市場 取締未戴口罩3件

為加強防堵新冠肺炎疫情，中、永和區公所及中永和警分局聯合進行防疫稽查，針對傳統市場、量販店、商家、小吃店及餐廳等，執行防疫稽查。中和警分局表示，今稽查過程取締未戴口罩勸導1件、取締1件。永和警分局則是勸導12件、取締2件。

為保護所有市民健康，中、永和區公所及中永和警分局聯合進行防疫稽查，針對傳統市場、量販店、商家、小吃店及餐廳等，執行防疫聯合稽查，稽查重點。警方邊稽查，邊向攤商提醒「口罩要戴好」。

依據市府公告，餐飲場所必須落實「實聯制」、社交距離、隔板並採取梅花座等防疫措施，無法落實者應採取外帶。另未戴口罩勸導不聽者，警方將強力執行移請衛生局裁罰。違反者可處3000元以上15000元以下罰鍰，屢勸不聽者依法勒令停業。

永和區公所及永和分局則進到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都必需要戴口罩，由於傳統市場人潮眾多，進入市場要量體溫、噴酒精，停止叫賣跟試吃，也宣導大家一定要戴口罩，並且保持社交距離，也提醒攤商準備手套，讓顧客選購，避免接觸傳染。