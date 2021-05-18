國三蘭潭隧道口休旅車撞工程車 疑陸特軍人受困無意識

1輛白色休旅車今天下午近2點行經國道三號北上294公里處，疑不慎撞上前方正擺路障的工程車，當場車頭全毀，張姓駕駛卡在車內動彈不得，嘉市消防局獲報趕抵，將休旅車體破壞，才拉出滿臉是血的他，但已意識模糊；嘉基醫院指出，目前仍急救中。

據了解，警消人員從車內的軍用的手提袋，發現裡面有繡名字帽子等，發現30歲張姓男子疑服役於陸軍航特部602旅，但詳細事發經過待釐清；現場交通錐、休旅車引擎蓋及碎片散落一地，張的白色休旅車，更是車頭嚴重毀損。