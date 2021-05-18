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國三蘭潭隧道口休旅車撞工程車 疑陸特軍人受困無意識

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

1輛白色休旅車今天下午近2點行經國道三號北上294公里處，疑不慎撞上前方正擺路障的工程車，當場車頭全毀，張姓駕駛卡在車內動彈不得，嘉市消防局獲報趕抵，將休旅車體破壞，才拉出滿臉是血的他，但已意識模糊；嘉基醫院指出，目前仍急救中。

據了解，警消人員從車內的軍用的手提袋，發現裡面有繡名字帽子等，發現30歲張姓男子疑服役於陸軍航特部602旅，但詳細事發經過待釐清；現場交通錐、休旅車引擎蓋及碎片散落一地，張的白色休旅車，更是車頭嚴重毀損。

嘉市消防局指出，約1點48分獲報指國道三號294公里處、接近蘭潭隧道口有事故，趕抵時車體嚴重扭曲變形，需出動器材車，將車頂掀開、破壞車體，才能把張姓駕駛救出；張當時意識模糊，但仍有生命跡象。

休旅車疑撞工程車肇事，現場交通錐、休旅車引擎蓋散落一地。記者林伯驊／翻攝
休旅車疑撞工程車肇事，現場交通錐、休旅車引擎蓋散落一地。記者林伯驊／翻攝
消防人員救出張姓男駕駛。記者林伯驊／翻攝
消防人員救出張姓男駕駛。記者林伯驊／翻攝
國道三號北上294公里處今下午近2點發生休旅車撞工程車的事故。記者林伯驊／翻攝
國道三號北上294公里處今下午近2點發生休旅車撞工程車的事故。記者林伯驊／翻攝
消防人員破壞休旅車體，救出受困的張姓男駕駛，他滿臉血意識不清。記者林伯驊／翻攝
消防人員破壞休旅車體，救出受困的張姓男駕駛，他滿臉血意識不清。記者林伯驊／翻攝
警方從一個軍用手提包發現休旅車駕駛的身分疑是軍人。記者林伯驊／翻攝
警方從一個軍用手提包發現休旅車駕駛的身分疑是軍人。記者林伯驊／翻攝

休旅車 國道

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