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台中北屯仁和福德公園有焦屍 警鑑識後報檢相驗釐清

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區仁和福德公園蓄洪池在今天上午10時許，有民眾發現有一名男子全身焦黑，警、消獲報到場時，判斷男子已明顯死亡，交由警方釐清身分，並報請檢察官相驗，經調閱相關監視器後，發現男子是騎機車一人到場，身旁有汽油桶、打火機等物品，經鑑識人員採證後，初步排除外力介入，據男子家人透露，男子有精神疾病，有服藥紀錄，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，今天上午10時許，台中市第五警分局四平所接獲民眾報案，北屯區安順東二街、榮德路仁和福德公園蓄洪池內，有一名男子全身焦黑，因救護車到場檢傷後，確認男子已明顯死亡，沒有送醫，警方獲報到場時，案發現場附近仍有汽油味。

警方在案發現場附近的發現男子騎乘的機車，經查登記在何姓男子名下，而死者是何的弟弟，年約56歲，死者身上還有打火機、身旁有汽油桶。死者家人透露，死者有罹患精神疾病，有服藥、也有就診的紀錄。

警方鑑識小組到場鑑識，現場無外力破壞打鬥痕跡，家屬已指認死者身分，全案將報請檢察官相驗，釐清死因，並調閱周邊監視器、行車記錄器，釐清案情。

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台中市北屯區仁和福德公園在今天上午發現一具男性焦屍，警方鑑識人員到場後，初步排除外力介入，詳細死因有待檢察官調查釐清。圖／讀者提供
台中市北屯區仁和福德公園在今天上午發現一具男性焦屍，警方鑑識人員到場後，初步排除外力介入，詳細死因有待檢察官調查釐清。圖／讀者提供
台中市北屯區仁和福德公園在今天上午發現一具男性焦屍，警方鑑識人員到場後，初步排除外力介入，詳細死因有待檢察官調查釐清。圖／讀者提供
台中市北屯區仁和福德公園在今天上午發現一具男性焦屍，警方鑑識人員到場後，初步排除外力介入，詳細死因有待檢察官調查釐清。圖／讀者提供

檢察官 監視器 台中市

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