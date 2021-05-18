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金門未戴口罩開罰3千元 執法首日有8人違法員警勸導

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

國內疫情嚴峻，金門縣政府從今日起將強力執法民眾強制佩戴口罩，違反又勸導不聽者，將開罰3千元，金城分局員警於日昨2天的勸導期，於金城、金寧、烈嶼地區，共勸導未配戴口罩民眾64件，城警今天再次針對人潮密集的區域，加強宣導，勸導未配戴口罩民眾僅8人，經現場員警勸導後，民眾也都立即改善並配戴口罩。

金門縣政府於15日宣布將強制民眾強制配戴口罩、台金航線減班等，防止疫情擴散，並於今日起將強力執法。金城分局表示，員警於16、17日兩天的勸導期，於金城、金寧、烈嶼地區，共勸導未配戴口罩民眾64件。

未戴口罩開罰3000元的政策，今天正式上路後，金城分局員警再次針對人潮密集的金城車站、民族路傳統市場等處，加強宣導，相較前兩日，多數民眾已有配戴口罩，勸導未配戴口罩民眾僅8人。

金城分局呼籲，疫情警戒期間，民眾應減少不必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實名制等相關規定，若發現未配戴口罩違規情事，如經勸導不聽者，將依照傳染病防治法第37條第1項第6款及第70條第1項第3款規定通報金門縣衛生局裁罰。

金門縣政府從今日起將強力執法民眾強制佩戴口罩，金城分局員警於日昨2天的勸導期，於金城、金寧、烈嶼地區，共勸導未配戴口罩民眾64件。圖／警方提供
金門縣政府從今日起將強力執法民眾強制佩戴口罩，金城分局員警於日昨2天的勸導期，於金城、金寧、烈嶼地區，共勸導未配戴口罩民眾64件。圖／警方提供
國內疫情嚴峻，金門縣政府從今日起將強力執法民眾強制佩戴口罩，違反又勸導不聽者，將開罰3千元。 圖／警方提供
國內疫情嚴峻，金門縣政府從今日起將強力執法民眾強制佩戴口罩，違反又勸導不聽者，將開罰3千元。 圖／警方提供

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