萬華防疫熱區仍有樓鳳流竄？警：路人都快不見了還樓鳳

前台北市議員童仲彥昨天在臉書發文，稱熟悉茶室生態的地方大老跟他說，萬華區西園路、廣州街、和平西路一帶仍有很多在茶室工作的陸籍女子居住在民宅內，「這裡是最毒的」，他昨天也目擊外籍女子拉客，呼籲北市府注意相關情況；對此，轄區警方表示，目前萬華街巷空無一人，雖已因疫情停止查訪，但「估計不會有所述情形」。

童仲彥發文提到，熟悉茶室生態的地方大老提醒他，西園路、廣州街、和平西路區塊，很多陸籍女子仍住在裡面，她們平時在茶室工作，只有睡覺時回家，地方大老指這裡是最毒的，為了省錢，她們常3.4個人住在一間小套房內，現在就算有病也不會出來篩檢，在防疫熱區裡還有很多一樓一鳳，童仲彥昨天就在龍山寺前目擊外籍女子拉客。

另外，童仲彥指出，龍山寺艋舺公園的街友為了避免成為被關注的目標，已經流竄到河濱公園或社區公園裡，他目擊街友喝酒、咆哮、不戴口罩，這些問題都是台北市政府須注意的。

童仲彥建議，市長柯文哲應立刻派員挨家挨戶清查，西園路、廣州街、和平西路區塊內的出租小套房，落實茶室工作者及客人建冊調查篩檢，並思考街有安置問題，同時正視成立合法性專區等公衛政策。

對此，轄區萬華分局警方表示，因應疫情嚴峻，目前已停止酒測、家訪等勤務，也查無所述拉客女子，後續已派員上街守望，避免有拉客情事發生，若真有一樓一鳳持續運作，民眾可通報警方處置，警方會著全套防護衣前往查處。