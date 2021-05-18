快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華防疫熱區仍有樓鳳流竄？警：路人都快不見了還樓鳳

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

前台北市議員童仲彥昨天在臉書發文，稱熟悉茶室生態的地方大老跟他說，萬華區西園路、廣州街、和平西路一帶仍有很多在茶室工作的陸籍女子居住在民宅內，「這裡是最毒的」，他昨天也目擊外籍女子拉客，呼籲北市府注意相關情況；對此，轄區警方表示，目前萬華街巷空無一人，雖已因疫情停止查訪，但「估計不會有所述情形」。

童仲彥發文提到，熟悉茶室生態的地方大老提醒他，西園路、廣州街、和平西路區塊，很多陸籍女子仍住在裡面，她們平時在茶室工作，只有睡覺時回家，地方大老指這裡是最毒的，為了省錢，她們常3.4個人住在一間小套房內，現在就算有病也不會出來篩檢，在防疫熱區裡還有很多一樓一鳳，童仲彥昨天就在龍山寺前目擊外籍女子拉客。

另外，童仲彥指出，龍山寺艋舺公園的街友為了避免成為被關注的目標，已經流竄到河濱公園或社區公園裡，他目擊街友喝酒、咆哮、不戴口罩，這些問題都是台北市政府須注意的。

童仲彥建議，市長柯文哲應立刻派員挨家挨戶清查，西園路、廣州街、和平西路區塊內的出租小套房，落實茶室工作者及客人建冊調查篩檢，並思考街有安置問題，同時正視成立合法性專區等公衛政策。

對此，轄區萬華分局警方表示，因應疫情嚴峻，目前已停止酒測、家訪等勤務，也查無所述拉客女子，後續已派員上街守望，避免有拉客情事發生，若真有一樓一鳳持續運作，民眾可通報警方處置，警方會著全套防護衣前往查處。

資深員警則說，萬華區原本的確有一樓一鳳出現，但疫情期間，街頭巷弄早已少有人煙，各店家皆關門歇業，「連路人都快不見了還樓鳳？」估計是不太可能還有業者、工作者會冒險拉客從事性交。

避免疫情擴散，警方到艋舺公園內宣導落實防疫措施。記者李隆揆／翻攝
避免疫情擴散，警方到艋舺公園內宣導落實防疫措施。記者李隆揆／翻攝

童仲彥 龍山寺 艋舺 性專區 三級警戒

延伸閱讀

影／新北警察局動怒！三蘆染疫熱區21人不戴口罩開罰

PCR核酸篩檢大缺貨 王鴻薇：不是防疫物資充足嗎？

防疫辛苦還停電 侯友宜向民眾道歉

住萬華點餐外送差點無人敢送　愛莉莎莎「得來不易的一頓飯」

相關新聞

國三蘭潭隧道口休旅車撞工程車 疑陸特軍人受困無意識

1輛白色休旅車今天下午近2點行經國道三號北上294公里處，疑不慎撞上前方正擺路障的工程車，當場車頭全毀，張姓駕駛卡在車內...

萬華防疫熱區仍有樓鳳流竄？警：路人都快不見了還樓鳳

前台北市議員童仲彥昨天在臉書發文，稱熟悉茶室生態的地方大老跟他說，萬華區西園路、廣州街、和平西路一帶仍有很多在茶室工作的...

影／新北警察局動怒！三蘆染疫熱區21人不戴口罩開罰

新北市警察局怒了！疫情嚴峻進入第三級警戒，昨天卻發生有人未戴口罩不服勸導，還動粗把人打到送醫的暴力事件引起公憤。今天全市...

28歲男仙山步道跌落山谷 湖警、消冒高溫即時救援

一名28歲張姓男子昨天爬苗栗縣獅潭鄉仙山，不慎跌落步道邊坡山谷，身體卡在樹木，大湖警察分局獅潭分駐所會同消防局人員趕往現...

還不戴口罩！ 新莊警協同公所宣導 今開罰20人

台灣疫情延燒，為有效防止民眾不戴口罩陋習，新北市新莊警分局今天上午與區公所、經發局市場處等有關單位前往新莊公有市場宣導，...

老翁裝水貪圖方便偷騎路人機車　遭眾人合力圍捕

高雄林園一名73歲洪姓老翁，日前清晨在前往加水站裝水途中，因貪圖便利，將一部停石化三路附近未拔鑰匙的機車騎走，55歲楊姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。