影／新北警察局動怒！三蘆染疫熱區21人不戴口罩開罰

新北市警察局怒了！疫情嚴峻進入第三級警戒，昨天卻發生有人未戴口罩不服勸導，還動粗把人打到送醫的暴力事件引起公憤。今天全市各分局總動員配合各區公所擴大聯合取締未戴口罩，但即便像三重、蘆洲染疫熱區，還是有21人不戴口罩，將依違反「傳染病防治法」開罰3千元至1萬5千元。

三重警方和區公所今天到大賣場稽查民眾配戴口罩情形。圖／警方提供

防疫三級警戒要求民眾外出必須「全程配戴口罩」，蘆洲警分局今天早上動員警力配合蘆洲、五股、八里區公所，分別到各行政區的傳統市場、渡船頭老街商圈聯合取締未戴口罩，發現大部分民眾都有戴，但還是有不少人露鼻、露口等於沒戴，全部攔下來勸導。

蘆洲湧蓮寺菜市場更有一名69歲老婦，嫌天氣太熱不想戴口罩，另有3人把口罩放在衣褲口袋或車上，就是沒戴到臉上，都依法開單通報衛生局裁罰。