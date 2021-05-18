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影／新北警察局動怒！三蘆染疫熱區21人不戴口罩開罰
新北市警察局怒了！疫情嚴峻進入第三級警戒，昨天卻發生有人未戴口罩不服勸導，還動粗把人打到送醫的暴力事件引起公憤。今天全市各分局總動員配合各區公所擴大聯合取締未戴口罩，但即便像三重、蘆洲染疫熱區，還是有21人不戴口罩，將依違反「傳染病防治法」開罰3千元至1萬5千元。
防疫三級警戒要求民眾外出必須「全程配戴口罩」，蘆洲警分局今天早上動員警力配合蘆洲、五股、八里區公所，分別到各行政區的傳統市場、渡船頭老街商圈聯合取締未戴口罩，發現大部分民眾都有戴，但還是有不少人露鼻、露口等於沒戴，全部攔下來勸導。
蘆洲湧蓮寺菜市場更有一名69歲老婦，嫌天氣太熱不想戴口罩，另有3人把口罩放在衣褲口袋或車上，就是沒戴到臉上，都依法開單通報衛生局裁罰。
三重區截至昨天為止仍是全新北染疫人數第二高的行政區，警方拂曉動員人力配合區公所和果菜公司先到批發市場勸導，天亮再到公園、傳統市集、室內大賣場，卻發現還是有不少人防疫觀念薄弱，一個上午共攔了18人不戴口罩，全部依違反「傳染病防治法」第70條第1項第3款規定通報衛生局，將可處新臺幣三千元至一萬五千元之罰緩。
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