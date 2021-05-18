28歲男仙山步道跌落山谷 湖警、消冒高溫即時救援

一名28歲張姓男子昨天爬苗栗縣獅潭鄉仙山，不慎跌落步道邊坡山谷，身體卡在樹木，大湖警察分局獅潭分駐所會同消防局人員趕往現場，冒著攝氏36度高溫救人，張男身體擦、挫傷，送醫沒有大礙，家屬一再感謝。

大湖分局獅潭分駐所昨天中午接獲「110」轉報，仙山步道有爬山民眾不慎跌落山谷需要協助，巡邏警員邱俊維協同消防人員趕往救援，警、消從仙山靈洞宮，再走山路近半個小時，下午2點50分在一處較陡峭彎角，接觸張男及同行親友。

警、消人員利用繩索下爬，將張男救出，張男意識清楚，全身擦、挫傷，並無生命危險，將他送醫救護，家屬十分感謝，表示利用假期爬仙山步道，行經較陡峭的路段時，張男不慎跌落邊坡，所幸被樹木卡住沒有繼續滑落，否則後果不堪設想。