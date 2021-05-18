還不戴口罩！ 新莊警協同公所宣導 今開罰20人

新莊警方會同區所、經發局市場處等單位前往公有市場宣導，開罰未戴口罩20人。圖／警方提供

台灣疫情延燒，為有效防止民眾不戴口罩陋習，新北市新莊警分局今天上午與區公所、經發局市場處等有關單位前往新莊公有市場宣導，當場查獲20名未戴口罩的民眾，逕舉送衛生局依法裁處。

新莊警分局表示，疫情持續延燒，新北市15日起進入第三級防疫警戒，外出需全程配戴口罩，未戴將依傳染病防治法開罰。今天上午警方協同區所、市場處等單位前往新莊公有市場宣導，卻仍發現有民眾未配戴口罩，當場依法逕行舉發，移送衛生局裁處共20人，將開罰新台幣3千以上、1萬5千元以下罰鍰。

警方表示，除強力取締未戴口罩民眾外，因應新北市府17日發文公告8大類具防疫風險之營業場所需禁止營業至28日，新莊警方亦將加強取締，利用里長Line群組，結合民力，隨時監控掌握轄區夾娃娃機店、釣魚釣蝦場、小說漫畫出租店有無違規營業。

8類具防疫風險營業場所包含:

（1）自動選物販賣機（指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式取得商品之遊樂機具；坊稱夾娃娃機）之專營場所。

（2）釣魚、釣蝦場及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

（3）休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社及其他類似場所等）。

（4）小說漫畫出租及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

（5）互動式情境體驗服務業（如密室逃脫等）。

（6）實境體感應用服務業（如VR虛擬實境體驗館等）。

（7）經營經濟部評鑑之非屬電子遊戲機之機台（如卡片機等）所在營業場所。