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台中議員張耀中兒深夜墜樓 一周失兩至親家人哀痛
台中市議員張耀中30歲兒子半夜在住家墜樓，今早約8點半才被人發現身在樓下住戶的露台，警消趕到現場發現已明顯死亡。議員張耀中的母親剛辭世，又遭此重創，家人悲痛不已，親友震驚。至於墜樓的原因仍在調查中。
市議員張耀中母親本月14日以95歲高齡辭世，目前治喪中，因疫情升溫，張耀中決定取消5月22日追思禮拜，避免群聚。
張耀中議員的兒子上午被發現時，民眾趕緊報案，南屯分隊出動救護車，但明顯死亡未送醫。
據了解，張耀中的母親很疼孫子，張家一周內痛失至親，親友都震驚。張耀中的兒子曾在父親服務處擔任過助理，曾建設公司當過業務，外貌清新帥氣、謙虛有禮。
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