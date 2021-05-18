快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北投市場老字號紅茶店 遭散播確診假消息 宮廟阿嬤函辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投市場知名老店蔡元益紅茶，市場飄香55年，日前遭人在line群組散播確診新冠肺炎假消息，蔡老闆昨晚報案提告。警方今已破案，尋獲傳假消息的宮廟阿嬤到案說明，今下午將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送士林地檢署偵辦。

蔡元益紅茶店蔡姓老闆，5月17日晚上6時許至警局報案，稱其父親在臉書上發現有人在討論確診消息，也散播蔡元益紅茶店人員確診新冠肺炎的不實疫情謠言，遭成飲料店商譽受損，看到假消息截圖後報案提告。

蔡先生提出的截圖內容指出，line群組如意編織教室有86人，其中成員討論「有店家確診，家屬隔離篩檢中，老闆娘自己說的」也討論確診店家位置，突然有名暱稱阿嬤的婦人說「蔡元益紅茶店也中鏢」群組成員提問「真假」、阿嬤又回答「正確店沒有開」

28歲蔡先生表示，蔡元益紅茶店經營三代，星期一本來就公休，沒有開店，北投市場星期一公休，很多店都沒有開，不知道阿嬤的用意是什麼。蔡先生指出，疫情這麼嚴重，還有人散播不實謠言，覺得有必要提告，且在臉書上發文，提醒民眾不要傳假消息。

臉書靠北北投幫網友，紛紛給予留言支持，力挺從小喝到大的老店、長輩真的很愛在群組裡亂傳、現在都這麼艱辛了還亂傳不實謠言，也不少網友買紅茶自取，以行動支持市場老店。

警方獲報後由偵查隊儘速偵辦，釐清涉案人身分，已通知涉案的宮廟阿嬤到案說明，今下午將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。

婦人在群組上散播假消息，紅茶店老闆報案提告。圖／翻攝臉書靠北北投幫
婦人在群組上散播假消息，紅茶店老闆報案提告。圖／翻攝臉書靠北北投幫
婦人在群組上散播假消息遭函送法辦。圖／翻攝臉書靠北北投幫
婦人在群組上散播假消息遭函送法辦。圖／翻攝臉書靠北北投幫

新冠肺炎 假消息

延伸閱讀

龍千玉跨刀劉信明笑場 返鄉宮廟演唱會急喊卡

疫情升溫 南投縣府禁止宮廟辦跨縣市活動

「10大餐飲外帶外送」防疫優惠必收！買1送1、滿額送蛋塔，速食手搖與飯店統統都有

彰化疑似確診病例潛伏期 當地宮廟接待北部友宮進香

相關新聞

國三蘭潭隧道口休旅車撞工程車 疑陸特軍人受困無意識

1輛白色休旅車今天下午近2點行經國道三號北上294公里處，疑不慎撞上前方正擺路障的工程車，當場車頭全毀，張姓駕駛卡在車內...

萬華防疫熱區仍有樓鳳流竄？警：路人都快不見了還樓鳳

前台北市議員童仲彥昨天在臉書發文，稱熟悉茶室生態的地方大老跟他說，萬華區西園路、廣州街、和平西路一帶仍有很多在茶室工作的...

影／新北警察局動怒！三蘆染疫熱區21人不戴口罩開罰

新北市警察局怒了！疫情嚴峻進入第三級警戒，昨天卻發生有人未戴口罩不服勸導，還動粗把人打到送醫的暴力事件引起公憤。今天全市...

28歲男仙山步道跌落山谷 湖警、消冒高溫即時救援

一名28歲張姓男子昨天爬苗栗縣獅潭鄉仙山，不慎跌落步道邊坡山谷，身體卡在樹木，大湖警察分局獅潭分駐所會同消防局人員趕往現...

還不戴口罩！ 新莊警協同公所宣導 今開罰20人

台灣疫情延燒，為有效防止民眾不戴口罩陋習，新北市新莊警分局今天上午與區公所、經發局市場處等有關單位前往新莊公有市場宣導，...

老翁裝水貪圖方便偷騎路人機車　遭眾人合力圍捕

高雄林園一名73歲洪姓老翁，日前清晨在前往加水站裝水途中，因貪圖便利，將一部停石化三路附近未拔鑰匙的機車騎走，55歲楊姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。