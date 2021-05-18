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北投市場老字號紅茶店 遭散播確診假消息 宮廟阿嬤函辦
台北市北投市場知名老店蔡元益紅茶，市場飄香55年，日前遭人在line群組散播確診新冠肺炎假消息，蔡老闆昨晚報案提告。警方今已破案，尋獲傳假消息的宮廟阿嬤到案說明，今下午將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送士林地檢署偵辦。
蔡元益紅茶店蔡姓老闆，5月17日晚上6時許至警局報案，稱其父親在臉書上發現有人在討論確診消息，也散播蔡元益紅茶店人員確診新冠肺炎的不實疫情謠言，遭成飲料店商譽受損，看到假消息截圖後報案提告。
蔡先生提出的截圖內容指出，line群組如意編織教室有86人，其中成員討論「有店家確診，家屬隔離篩檢中，老闆娘自己說的」也討論確診店家位置，突然有名暱稱阿嬤的婦人說「蔡元益紅茶店也中鏢」群組成員提問「真假」、阿嬤又回答「正確店沒有開」
28歲蔡先生表示，蔡元益紅茶店經營三代，星期一本來就公休，沒有開店，北投市場星期一公休，很多店都沒有開，不知道阿嬤的用意是什麼。蔡先生指出，疫情這麼嚴重，還有人散播不實謠言，覺得有必要提告，且在臉書上發文，提醒民眾不要傳假消息。
臉書靠北北投幫網友，紛紛給予留言支持，力挺從小喝到大的老店、長輩真的很愛在群組裡亂傳、現在都這麼艱辛了還亂傳不實謠言，也不少網友買紅茶自取，以行動支持市場老店。
警方獲報後由偵查隊儘速偵辦，釐清涉案人身分，已通知涉案的宮廟阿嬤到案說明，今下午將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。
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