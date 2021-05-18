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老翁裝水貪圖方便偷騎路人機車 遭眾人合力圍捕
高雄林園一名73歲洪姓老翁，日前清晨在前往加水站裝水途中，因貪圖便利，將一部停石化三路附近未拔鑰匙的機車騎走，55歲楊姓車主見狀，來不及追上，只好報警。楊女回家途中，巧遇友人，經友人告知，發現竊嫌仍在附近，便在民眾協力之下抓到人並交由警方。警詢後，將洪依竊盜罪移送。
林園警分局中芸派出所，4月30日清晨5時許，接獲楊女報案稱，機車停在石化三路附近，撿拾資源回收時，被一名男子騎走。
據了解，偷車的洪姓老翁本身無業，當時想前往加水站裝水，為貪圖便利，才將楊女的機車騎走。洪姓老翁前往加水站裝水時，恰巧被楊女的友人撞見，隨後，告知楊，兩人便一同前往抓賊。
楊女到場時，看見洪姓老翁正要將水桶抬上車，便隨即大喊「抓賊！」，恰巧當時正逢廟會活動，附近民眾聽聞，隨即上前幫忙抓人，並將人交由警方處理；警詢後，將洪姓老翁依竊盜罪移送。
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