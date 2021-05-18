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新北婦人未戴口罩又跳針嗆要看公文號 遭警告發

中央社 / 新北18日電

68歲陳姓婦人今天上午準備到銀行辦業務，但她不願戴口罩，還向前來處理的員警跳針嗆聲「要看公文號」等，屢勸不聽下，員警依法告發，移送新北市衛生局處置，最高處15000元罰鍰。

雙北目前為第三級防疫警戒，規定包括外出時全程戴口罩，營業場所及洽公機關需落實人流管制、戴口罩、保持社交距離等，新北市政府警察局大動員，於全市進行「防疫聯合稽查-加強取締未戴口罩」勤務。

新北市汐止警分局今天說，上午9時20獲報，指稱在中正路的某家銀行前，有民眾未戴口罩不聽勸阻。警方到場時，68歲陳姓婦人仍不斷質疑要求戴口罩的公告上，沒有公文號。

警方表示，員警當場朗讀傳染病防治法內容，但陳婦還是堅持要看文號，最後依違反傳染病防治法開單告發，移由新北市衛生局處置，最高可處新台幣3000元到15000元的罰鍰。

口罩 汐止

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