7旬老翁轉傳花蓮「停班停課」假消息 遭警方移送偵辦

花蓮一名70歲林姓老翁，日前收到不明人士傳送「花蓮學生停止上課」訊息，在沒有求證下轉傳，讓部分學生、家長不知所措。花蓮縣警察局刑警大隊循線將林姓老翁逮捕，因散播不實訊息謠言行為屬實，警方以涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，移送花蓮地檢署偵辦。

林翁是退休計程車司機，於15日在群組看到訊息「魏市長宣布，今天開始一律停止上課，6/8開始上課」以及確診者到花蓮的足跡後，轉傳到同業組成的群組，訊息不斷轉傳出去，最後傳到花蓮市公所，讓市長魏嘉賢趕緊發文澄清這是假消息。

警方獲報後追查，循線查獲林姓老翁到案，林翁供稱，自己只是收到他人傳送的訊息，轉傳讓親朋好友知道，沒想到會因此犯法，感到非常懊惱。林翁收到訊息後，向下轉傳訊息至少超過3輪，以訛傳訛讓許多民眾誤信謠言。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛表示，雖然謠言源頭不是林翁，但只要訊息未經查證轉傳造成恐慌一樣觸法，將依以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請地檢署偵辦，並會繼續追查謠言源頭。