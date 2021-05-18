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八通關杜鵑營地大火第55個小時 92人滅火部隊拚命搶救

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班），前天凌晨5時開始燒，至今已逾55個小時，除了持續灑水，林管處也修築防火牆，並利用地面射水、空中投水等方式想要遏制火勢，無奈火勢面積仍持續擴大。

林管處表示，此次大火延燒面積約30公頃，相較前天剛開始時燃燒面積僅4公頃相距甚遠，林管處副處長李定忠表示，現地為鐵杉、二葉松等油性植物，易助長火勢，再加上近日天乾物燥，水源缺乏，地面部隊僅背負水源，火勢比較不好控制。

總計動員包含嘉義林管處指揮中心及台北、新城、潮州等地工作站及空勤(NA-704)4人，陸航特(CH-47)7人，共92人。

林管處今天預計由森林護管員於嶺線開闢防火線，將林火阻隔於主稜東側，防火線寬度以30公尺為原則，寬陵部分儘量移除地上物燃料，窄陵部分往火場下側增加防火線寬度。

八通關杜鵑營地大火迎燒至今天超過55個小時，森林護管員正修築防火牆。圖／林管處提供
八通關杜鵑營地大火迎燒至今天超過55個小時，森林護管員正修築防火牆。圖／林管處提供
八通關杜鵑營地大火延燒至今超過55個小時，延燒面積約30公頃。圖／林管處提供
八通關杜鵑營地大火延燒至今超過55個小時，延燒面積約30公頃。圖／林管處提供

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