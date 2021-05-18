多問一句「為什麼匯款」 金融機構幫民眾保住百萬積蓄

詐騙案件層出不窮，愛情詐騙、假投資詐騙、假檢警詐騙都是常見手法。被害民眾常因一時情緒前往銀行匯款，幸虧櫃檯人員機警，多會問一聲匯款是由，成功保住被害人積蓄。內湖警分局長王寶璋13日前往4間銀行、1間郵局頒發感謝狀及禮品，感謝第一線的行員協助警方攔阻7件共106萬餘元詐騙案件。

國泰世華商業銀行瑞湖分行行員范君安、國泰世華商業銀行東湖分行行員簡吟芳和專員黃冠中、國泰世華商業銀行內湖分行專員顏福成、台北富邦商業銀行東湖分行行員陳郁婷，以及內湖郵局行員林暐真，成功協助內湖警方攔阻共7件遭詐臨櫃匯款案件，成功保住高達新臺幣106萬餘元被害人積蓄。