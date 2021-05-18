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3歲童與家人採買防疫物資走失 邊哭口罩還是戴緊緊
桃園中壢一名3歲男童昨晚和家人出門採買防疫物資，不小心與家人走散，獨自在人行道哭泣，員警獲報後立即趕往現場，見男童神色緊張、情緒激動，詢問時也不願開口，最後將男童帶回派出所，利用線上警網及社區LINE群組雙重管道協尋，終於找到正在焦急的家人，一家人開心團聚。
中壢分局文化所警員雷維義、陳建昌昨巡邏時，接獲民眾報案，指住家附近有幼童疑似走失，男童因不安而不斷哭鬧，員警耐心安撫情緒，並將男童帶回派出所照料。警方發現，正值防疫期間，走失幼童雖因找不到父母頻頻哭泣，但還是遵守防疫規定出門戴好口罩。
警方隨後透過轄內社區LINE群組協尋，在最短時間聯絡上男童家人，男童父親趕抵派出所情緒激動，和兒子相擁而泣。男童父親說，與兒子外出購買防疫物資，一時疏忽才讓兒子走失，幸好有熱心民眾與警察協助，才能找回孩子，非常感謝大家幫忙。
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