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影／國道六號貨車撞清潔工程車 肇事司機當場亡

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

國道六號西向1.7公里處昨下午傳死亡車禍，48歲李姓司機開貨車行經該路段時，不慎撞上正在路肩進行清潔作業的工程車，撞擊力道過大，貨車車頭全毀，李則被卡在車中，被救出時已明顯不治，詳細肇事原因仍待警方將進一步調查釐清。

南投縣消防局指出，昨天下午3時許獲報國道六號西向約1.7公里處有車禍事故，且有人員受困，當下隨即鄰近分隊人車馳援，並出動器材車，到場後，傷者仍卡在駕駛座，進行車體破壞將人救出，因其頭部受創嚴重，明顯不治而未送醫。

清潔工程人員表示，當時是例行清掃作業，他駕車在後方警戒，車速很慢維持在外側路肩，視線則保持在前方，突然被撞擊，連人帶車被撞到往左前方的內側車道衝進去，還好當下有將方向盤拉回來，也沒波及到其他車輛，自己僅手部擦傷。

至於，李姓貨車駕駛當時是否駕車行駛路肩，警方則表示，經實施酒測，雙方酒精值均為零，詳細肇事原因仍在進一步調查釐清。

國道六號西向1.7公里處昨下午發生貨車撞清潔工程車，貨車車頭幾乎全毀。圖／讀者提供
國道六號西向1.7公里處昨下午發生貨車撞清潔工程車，貨車車頭幾乎全毀。圖／讀者提供
國道六號西向1.7公里處昨下午發生貨車撞清潔工程車，李姓貨車司機當場死亡。圖／讀者提供
國道六號西向1.7公里處昨下午發生貨車撞清潔工程車，李姓貨車司機當場死亡。圖／讀者提供
國道六號西向1.7公里處昨下午發生貨車撞清潔工程車，李姓貨車司機當場死亡。圖／讀者提供
國道六號西向1.7公里處昨下午發生貨車撞清潔工程車，李姓貨車司機當場死亡。圖／讀者提供

國道 車禍

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