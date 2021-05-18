快訊

亞東醫院院內9人感染釀1死 今再爆2名醫護篩檢呈陽性

基隆今增1例！中年婦人幾乎每天買菜 南興市場停業到30日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄楠梓大賣場凌晨傳10多人鬥毆 男幫友助陣慘遭毆打

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓一名18歲盧姓男子，日前與楊姓男子發生口角，兩人相約今天凌晨至楠梓區藍田路大賣場前談判，盧找來10人前往助陣，楊則找5人，眼看雙方人力懸殊，楊隨即逃跑，只剩逃避不及的黃姓男子（18歲）逃避不及遭毆打。警獲報後，人已逃離，陸續查緝7人到案，另有3名涉案人仍在追查，警詢後，將盧男等7人依聚眾鬥毆罪、傷害罪移送法辦。

高雄楠梓區位於藍田路大賣場的停車場，今天凌晨0時許，發生鬥毆案，盧男找來10名友人助陣，其中，有4人持棍棒前往；楊男僅找5人陪同，楊見對方人數較多，隨即逃離，陪同的黃男，因逃避不及慘遭毆打。

警方獲報到場，盧男等人便駕車逃逸，經調閱監視器發現4輛涉案轎車，並將涉案的林男、盧男、楊男、盧女等7人查緝到案，另3人有涉案人，已掌握身分，併展開查緝中。

遭毆打的黃男頭部、背部多處外傷，所幸，意識清楚，送醫後，無生命危險。警詢後，將盧男等7人依聚眾鬥毆罪、傷害罪移送法辦。

高雄楠梓區賣場前，今天凌晨傳出鬥毆，遭毆打的黃姓男子，頭部、背部外傷，意識清楚，送醫後，並無生命危險。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區賣場前，今天凌晨傳出鬥毆，遭毆打的黃姓男子，頭部、背部外傷，意識清楚，送醫後，並無生命危險。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區賣場前，今天凌晨傳出鬥毆，遭毆打的黃姓男子，頭部、背部外傷，意識清楚，送醫後，並無生命危險。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區賣場前，今天凌晨傳出鬥毆，遭毆打的黃姓男子，頭部、背部外傷，意識清楚，送醫後，並無生命危險。記者陳弘逸／翻攝

傷害罪 停車場

延伸閱讀

亞灣5G智慧城開啟高雄新時代

義享天地試營運 帶動北高雄商機

高雄楠梓公有市場戴口罩人數明顯增加 未戴反成異類

高雄「百慕達」出入口14處 地方爭取鐵路地下化

相關新聞

連2天不戴口罩與櫃姐、保全口角 他竟是「露鳥」通緝犯

感染新冠肺炎人數暴增，雙北地區進入第三級警戒，一名男子前天在台北市信義區新光三越百貨逛街口罩沒戴好，被櫃姐制止反罵對方，...

北市娃娃機店違規開業 業者還辯「主管機關說可以開」

台北市中山區昨晚出現一家娃娃機店違規開業，警方到場勸阻，55歲魏姓業者辯稱他都有實名制、消毒措施，所以可以開業。當時娃娃...

國道1號南下仁德戰備道連環車禍 車流回堵超過5公里

國道1號中山高南下332.7公里台南仁德戰備道路段，上午7點20分左右發生四輛車追撞事故，佔用中內側車道、其中一名駕駛受...

影／請支援「輸贏」！婦口罩戴一半 店員肉搏制止

一名婦人口罩戴一半逛全聯，不聽勸說大鬧，店員接連上前壓制，網友大罵婦人行為，還改編全聯廣播用語「請支援輸贏」。臉書「宜蘭...

疫情籠罩全萬華 基層警有家歸不得「就怕波及家人」

國內疫情持續升溫，台北市萬華區是重災區，轄區警方肩負治安、交通及防疫工作，站在第一線防堵疫情擴散，基層員警首當其衝；有員...

恐怖丈夫一天打83通電話騷擾妻子 恫嚇不回家就死定了

有多次毒品前科的王姓男子，今年3月間不滿妻子不回家同居，竟一天連打83通電話，甚至傳訊息「搞失蹤是吧、你死定了、別忘了你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。