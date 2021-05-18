高雄楠梓大賣場凌晨傳10多人鬥毆 男幫友助陣慘遭毆打

高雄楠梓一名18歲盧姓男子，日前與楊姓男子發生口角，兩人相約今天凌晨至楠梓區藍田路大賣場前談判，盧找來10人前往助陣，楊則找5人，眼看雙方人力懸殊，楊隨即逃跑，只剩逃避不及的黃姓男子（18歲）逃避不及遭毆打。警獲報後，人已逃離，陸續查緝7人到案，另有3名涉案人仍在追查，警詢後，將盧男等7人依聚眾鬥毆罪、傷害罪移送法辦。

高雄楠梓區位於藍田路大賣場的停車場，今天凌晨0時許，發生鬥毆案，盧男找來10名友人助陣，其中，有4人持棍棒前往；楊男僅找5人陪同，楊見對方人數較多，隨即逃離，陪同的黃男，因逃避不及慘遭毆打。

警方獲報到場，盧男等人便駕車逃逸，經調閱監視器發現4輛涉案轎車，並將涉案的林男、盧男、楊男、盧女等7人查緝到案，另3人有涉案人，已掌握身分，併展開查緝中。