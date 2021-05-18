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北市娃娃機店違規開業 業者還辯「主管機關說可以開」
台北市中山區昨晚出現一家娃娃機店違規開業，警方到場勸阻，55歲魏姓業者辯稱他都有實名制、消毒措施，所以可以開業。當時娃娃機店還有客人消費，警方不斷勸阻，魏姓業者2小時後才決定停業，警方已蒐證現場畫面移請北市府開罰。
該娃娃娃機店位在雙城街，警方昨天晚上7點多獲報到場，發現娃娃機店魏姓業者不理防疫新規定「娃娃機店、桌遊店、釣蝦場、餐飲業附設卡拉OK等休閒娛樂場所都要停業」，勸阻後魏姓業者不聽，他辯稱「已詢問主管機關了，可以開」，警方不斷告知要移請北市府裁罰，2小時後，魏才願意停業。
中山分局呼籲，為維護國人同胞健康安全，相關業者應遵守防疫規定，全力防堵疫情擴散，切勿抱有僥倖心態。
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