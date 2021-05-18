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連2天不戴口罩與櫃姐、保全口角 他竟是「露鳥」通緝犯
感染新冠肺炎人數暴增，雙北地區進入第三級警戒，一名男子前天在台北市信義區新光三越百貨逛街口罩沒戴好，被櫃姐制止反罵對方，男子昨天下午又因沒戴口罩進場，與誠品百貨松菸店保全發生衝突。警方發現他是通緝身分，去年曾在一處教堂「露鳥」遭妨害風化罪起訴，依法將他解送，並將男子未戴口罩影像移請衛生局裁罰。
據了解，47歲方姓男子去年9月見台北市一處教堂有婦人在禱告，竟故意在教堂落地窗外做伸展操，做到一半生殖器露出，他卻不在意，婦人看到報警，台北地檢署偵結依妨害風化罪嫌將方起訴。
方前天先是因口罩未戴好，經櫃姐制止不聽，反罵對方「神經病」，昨天下午2點多，又不戴口罩進入誠品松菸店，與保全發生口角，雖警方到場方有將口罩戴上，但警方查出他是通緝身分，依法將他解送。
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