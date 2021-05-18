網傳基隆2少年遭罰跪、暴打、踹飛霸凌影片 警追查送辦

基隆市發生2起少年暴力霸凌事件，其中一起涉嫌施暴方拍下用安全帽毆打、用腳踹對方過程，影片在網路社群傳了開來。基隆市警方表示，第1案已在上月函送基隆地院少年法庭審理，涉入第2案的國中生已到案，尚有1名高中生未到案，積極查辦中。

基隆警二分局今早表示，八斗子分駐所在今年3月28日下午接獲陳、吳2名被害少年報案，指在報案的前一天遭徐姓少年傳送文字恐嚇，員警通知徐姓少年到案說明，依刑法恐嚇罪嫌及少年事件處理法偵處，4月6日將全案函送少年法庭審理。

警方查辦過程中，得知另有2名少年遭人毆打，過程還被拍成短片在網路流傳。影片內容為林姓、張姓少年3月28日近午在基隆市某社區中庭，涉嫌以安全帽及徒手毆打2名被害少年。

警方已查出施暴的2名少年身分，林姓少年已到案，被依刑法傷害、強制罪嫌及少年事件處理法移請少年法庭審理；張姓少年身分已確認，到案後也將依法處理。