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高雄左營清晨火警 1老翁燒傷幸被管理員救出

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市左營區翠峰社區今天清晨發生火警，住大樓的九旬老翁因住處客廳起火，手、腳燒傷送醫，起火原因由消防隊調查中。

受傷的胡姓老翁（95歲）住左營區翠華路601巷翠峰社區1棟16樓大樓7樓。手腳2度燒燙傷，送高雄榮總醫院急救，暫無大礙。

今天清晨6點30分左右，鄰居發現胡家發生火警，趕緊向119求救，並通知社區管理室，管理員趕上樓，將胡姓老翁救下樓，老翁的孫子在睡夢中驚醒，立即逃生，躲過一劫。

消防局出動左營分隊、左營小隊及鼎金、新莊、中華分隊與特搜中隊趕赴搶滅火勢，當時屋內燃燒雜物，火勢一發不可收拾，趕緊請里長疏散住戶，直到清晨6點50分許，撲滅火勢。

胡姓老翁的孫子初步說，他醒來從房間到客廳，就發現客廳燒起來，不知道是為什麼起火。確實起火原因仍由消防局調查。

高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。記者林保光／翻攝
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。記者林保光／翻攝
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供
高雄市左營翠峰社區今天清晨發生火警，救出受傷的九旬老翁。圖／梁西榮提供

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