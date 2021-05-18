國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝

國道1號中山高南下332.7公里台南仁德戰備道路段，上午7點20分左右發生四輛車追撞事故，佔用中內側車道、其中一名駕駛受困車內，南下路段大塞車；不料7點40分左右同一路段332.1公里處外側車道又發生貨車與轎車擦撞事故，目前該路段車流走走停停回堵超過5公里。

台南市消防局出動文賢、復興、後甲等消防分隊消防與救護車前往搶救，不過除了較早出發的文賢分隊消防車到場，8點左右搶救出一名年約40歲受困男性傷患送醫，其餘分隊的車輛都受困車流。