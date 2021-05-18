快訊

備轉僅7.4%！台電估今用電量比昨高 供電警戒橘燈只差一步

老頑固OUT！南韓為何推出「防彈老年團」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道1號南下仁德戰備道連環車禍 車流回堵超過5公里

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝
國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝

國道1號中山高南下332.7公里台南仁德戰備道路段，上午7點20分左右發生四輛車追撞事故，佔用中內側車道、其中一名駕駛受困車內，南下路段大塞車；不料7點40分左右同一路段332.1公里處外側車道又發生貨車與轎車擦撞事故，目前該路段車流走走停停回堵超過5公里。

台南市消防局出動文賢、復興、後甲等消防分隊消防與救護車前往搶救，不過除了較早出發的文賢分隊消防車到場，8點左右搶救出一名年約40歲受困男性傷患送醫，其餘分隊的車輛都受困車流。

一連兩場車禍在同一路段發生，造成嚴重車輛回堵，連帶影響到與國道1號相連的台86線東西向快速道路、西向車道嚴重回堵數公里，許多走台86線上班的民眾因而無法準時上班，怨聲載道。警方呼籲行經附近路段的民眾提早改道。

國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝
國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝
國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝
國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝
國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝
國道1號南下仁德戰備道連環車禍，車流回堵超過5公里。記者周宗禎／翻攝

國道 車禍

延伸閱讀

拆前車牌躲國道ETC收費 他耍賤招規避1514次過路繳費

國道1號五股路段3車擦撞 1人受傷送醫

影／看好發展！台南市長黃偉哲考察仁德 到「中洲麻油客棧」DIY

台南「行動醫院」連辦4場 明天到仁德醫師免費全身健檢

相關新聞

國道1號南下仁德戰備道連環車禍 車流回堵超過5公里

國道1號中山高南下332.7公里台南仁德戰備道路段，上午7點20分左右發生四輛車追撞事故，佔用中內側車道、其中一名駕駛受...

疫情籠罩全萬華 基層警有家歸不得「就怕波及家人」

國內疫情持續升溫，台北市萬華區是重災區，轄區警方肩負治安、交通及防疫工作，站在第一線防堵疫情擴散，基層員警首當其衝；有員...

高雄休旅車暗夜衝破樓房鐵門 警拔槍逮2人查辦

1輛休旅車今天凌晨在高雄市苓雅區和平一路衝向騎樓，撞進樓房鐵門，在附近守望的員警驚聞巨大聲響，立即趕去車禍現場，發現車上...

外出不戴口罩還勸導不聽 萬華男遭火速開罰8000元

國內疫情持續升溫，台北市萬華區成重災區，轄區萬華分局昨晚執行防疫宣導稽查時，發現一名唐姓男子未戴口罩，他勸導不聽、轉頭就...

新店傳單造謠公務員確診「趴趴走」 警調監視器追查

新冠肺炎疫情升級，有民眾在新北市新店區中興路撿到傳單，內容指一名公務員確診，不但返家還外出；警方聯繫該名公務員發現未確診...

台南下午連續10多起山林火警 火煙上南二高駕駛人驚魂

台南市歸仁、新市、關廟、龍崎、白河、柳營、西港、後壁、安定等區今天下午先後傳出10多起山林火警，部分火場到晚間仍在悶燒；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。