高雄休旅車暗夜衝破樓房鐵門 警拔槍逮2人查辦

1輛休旅車今天凌晨在高雄市苓雅區和平一路衝向騎樓，撞進樓房鐵門，在附近守望的員警驚聞巨大聲響，立即趕去車禍現場，發現車上沒人下車，拔槍警戒，事後帶下車上2名男子，坐駕駛座的曾姓男子初步自稱疲勞開車，才失控撞入樓房鐵門。全案由警方深入查辦。

警方初步調查，今天凌晨3點35分，曾姓男子（19歲）駕駛休旅車載吳姓男子（21歲），沿高雄市新興區六合路往東行駛，開到苓雅區六合路與和平一路左轉，卻失控撞上和平一路人行道，衝入1處掛著檳榔攤招牌的樓房鐵門，發出巨大聲響。

苓雅警分局因和平一路和中正二路附近，有棟大樓有酒店等營業場所，早將這裡列入守望重點，每天派員警戒。車禍發生時，守望的員警遠遠聽見傳來巨大撞擊聲響，馬上趕去察看，並呼叫警力支援。

警方表示，員警到達車禍地點，因現場燈光昏暗，車上也沒人下車，員警拔槍警戒，後來才叫下曾姓、吳姓2男子，曾坐駕駛座，自稱過度疲勞才不小心撞進路邊樓房。

警方搜查車內及2人身上，1並沒違禁品，因不能確定開車的人就是曾姓男子，將2人全上銬，帶回派出所釐清案情，並對曾姓男子酒測後，無酒精反應。