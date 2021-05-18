疫情籠罩全萬華 基層警有家歸不得「就怕波及家人」

國內疫情持續升溫，台北市萬華區是重災區，轄區警方肩負治安、交通及防疫工作，站在第一線防堵疫情擴散，基層員警首當其衝；有員警說，部分員警因家有妻小，疫情爆發後至今未回家，深怕波及家人，前天分局長爭取提早接種疫苗，無疑是一劑強心針，但若疫情持續，警察機關淪陷應是遲早的事。

從5月12日萬華區阿公店爆出2名女子染疫確診後，萬華疫情持續升溫，鬧區頓時淨空，人煙盡消，但轄區警方須擔起包含疫調、快篩站、防疫宣導等工作，每天仍要「進公司」執勤。

據悉，轄區萬華分局啟用異地辦公機制，將分局組室三分之一警力安排到西門町派出所2樓執勤，偵查隊以分局內3個樓層分散執勤警力，分艙分流分開動線上班；原本派出所預計要異地辦公，但研議後改變措施，若有派出所被疫情攻陷，該所員警就隔離，駐地消毒後改由他所警力協防。

基層員警說，這幾天民眾減少外出，酒測、家訪等勤務也停止，「勤業務不累人，但每分每秒都在擔心，不知道病毒會在什麼時候、從什麼地方過來」；經分局長張隆興爭取，前天帶隊接種疫苗，的確是為基層打了一劑強心針，「至少讓大家有點防護力面對疫情」，預計明天會讓願意打疫苗的員警都施打完畢。

原本因為副作用，和對疫苗的不信任，基層警界施打疫苗的意願並不高，疫情爆發後，分局大部分人都配合打疫苗，「沒辦法，疫情這麼嚴重，家裡又還有小孩，必須把自己顧好。」

每位員警都有妻小、室友、家人，為了不要波及家人，假日不返鄉是基本的，部分員警從疫情爆發至今，連租屋處、鄰近轄區的住家都不回去了，住在駐地至今，就怕把病毒帶回家。

站在第一線執勤，疫情真的不容樂觀，很多人說阿公店、街友很可能成為破口，事實上員警跟每個民眾接觸都一樣危險，即使分局所轄各機關每天都落實消毒、戴口罩、分艙分流等防疫措施，但感覺警局駐地被病毒攻陷仍是遲早的，畢竟還是每天待在疫區接觸民眾，還有協助疫調工作。