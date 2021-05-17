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外出不戴口罩還勸導不聽 萬華男遭火速開罰8000元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情持續升溫，台北市萬華區成重災區，轄區萬華分局昨晚執行防疫宣導稽查時，發現一名唐姓男子未戴口罩，他勸導不聽、轉頭就走，警方昨天將蒐證畫面移送衛生局，今天就鐵腕開罰8000元，警方呼籲，目前疫情嚴峻，若有違規，警方定將蒐證開罰。

警方表示，昨晚員警進行強制戴口罩宣導，並稽查轄內營業場所有無依規定停業，在廣州街、西昌街口遇見未戴口罩的唐姓男子，經員警要求戴口罩，他竟不聽勸導、轉頭就走，轄區警方昨天就將相關蒐證畫面移送主管機關衛生局，今天已依傳染病防治法裁罰8000元。

警方呼籲，目前處於疫情警戒第三級，民眾應減少非必要外出，出門務必戴好口罩，並勤洗手消毒、做好手部清潔、落實實名制等相關規定，若發現有違規情事，警方定將蒐證開罰。

員警勸唐男戴口罩，他勸轉頭離開。記者李隆揆／翻攝
員警勸唐男戴口罩，他勸轉頭離開。記者李隆揆／翻攝

口罩 衛生局 疫情

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