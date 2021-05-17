外出不戴口罩還勸導不聽 萬華男遭火速開罰8000元

國內疫情持續升溫，台北市萬華區成重災區，轄區萬華分局昨晚執行防疫宣導稽查時，發現一名唐姓男子未戴口罩，他勸導不聽、轉頭就走，警方昨天將蒐證畫面移送衛生局，今天就鐵腕開罰8000元，警方呼籲，目前疫情嚴峻，若有違規，警方定將蒐證開罰。

警方表示，昨晚員警進行強制戴口罩宣導，並稽查轄內營業場所有無依規定停業，在廣州街、西昌街口遇見未戴口罩的唐姓男子，經員警要求戴口罩，他竟不聽勸導、轉頭就走，轄區警方昨天就將相關蒐證畫面移送主管機關衛生局，今天已依傳染病防治法裁罰8000元。