玉山林班火災延燒 直升機灑水灌救難阻火勢

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日發生森林火災，延燒超過36小時；今天出動直升機多架次空中灑水灌救，仍無法阻止火勢，下午因風向改變、火勢過大，撤離地面救災人員。

嘉義林管處副處長李定忠表示，16日清晨5時5分接獲轄管玉山事業區第52林班發生森林火災，今天出動直升機8架次空中灑水灌救，仍無法阻止火勢，燃燒超過36小時。

李定忠表示，地面救災人員預定開設2條防火線控制火場，下午因火勢過大且風向轉變由山頂往山谷吹，煙霧散開瀰漫，顧及人員安全，現已全數撤退至安全區，等明天天亮再繼續滅火。

李定忠表示，截至下午4時，空勤總隊黑鷹直升機投水8架次、運補4架次，陸軍航空特戰指揮部直升機空勘1架次、投水2架次，共76人投入救災。

李定忠指出，火場地上物為台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，可燃燒性高，加上久旱不雨，搶救不易，燃燒面積已從今早的4公頃擴大到4.5公頃。