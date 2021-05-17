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玉山林班火災延燒 直升機灑水灌救難阻火勢

中央社 / 嘉義縣17日電

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日發生森林火災，延燒超過36小時；今天出動直升機多架次空中灑水灌救，仍無法阻止火勢，下午因風向改變、火勢過大，撤離地面救災人員。

嘉義林管處副處長李定忠表示，16日清晨5時5分接獲轄管玉山事業區第52林班發生森林火災，今天出動直升機8架次空中灑水灌救，仍無法阻止火勢，燃燒超過36小時。

李定忠表示，地面救災人員預定開設2條防火線控制火場，下午因火勢過大且風向轉變由山頂往山谷吹，煙霧散開瀰漫，顧及人員安全，現已全數撤退至安全區，等明天天亮再繼續滅火。

李定忠表示，截至下午4時，空勤總隊黑鷹直升機投水8架次、運補4架次，陸軍航空特戰指揮部直升機空勘1架次、投水2架次，共76人投入救災。

李定忠指出，火場地上物為台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，可燃燒性高，加上久旱不雨，搶救不易，燃燒面積已從今早的4公頃擴大到4.5公頃。

李定忠表示，此次森林火災，疑是登山客炊事不慎引起，保七總隊昨晚在南投攔截到這5名登山客，均坦承是踢倒瓦斯爐造成，詢後依違反森林法罪嫌函送法辦。

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，林管處估計火場延燒面積約4公頃；17日空拍影像可見大量濃煙。（嘉義林管處提供）中央社
嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，林管處估計火場延燒面積約4公頃；17日空拍影像可見大量濃煙。（嘉義林管處提供）中央社

黑鷹直升機 玉山 火災

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