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60歲男子登山跌落山谷小腿骨折 搜救員背下山救援

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

一行由4男2女組成的6人登山隊伍，本月11日從南投東埔登山口入山後，預計今天抵達花蓮玉里中平林道，其中60歲傅姓男子不慎跌落山谷，導致左小腿骨折無法行走。花蓮縣消防局獲報後，與花蓮林管處共4名搜救人員，下午搭乘直升機到鄰近營地後，再步行前往救援。

消防局指出，今天早上10點許，接獲民眾報案，有一行6人登山隊伍在卓溪鄉喀西帕南山往太平谷南口的登山路徑上，一名男性隊員不慎跌落山谷，被其他隊友救援到步道後，雖然意識清醒，但身上多處挫傷，且左小腿骨折無法行走，初步先用樹枝固定，請求派員協助救援。

消防局獲報後，立即集結搜救人員並連繫空勤總隊，今天下午1點多，4名搜救人員搭乘空勤總隊直升機前往太平谷營地，步行前往救援。接觸傷患後，搜救人員固定左小腿等救護，再將傅男以背下山方式，搭乘直升機送醫治療。

消防局指出，該登山隊於管制山域中有依照規定申請入山，不過山難救援案件還是需釐清相關內容，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」開罰。

另外，受疫情嚴峻影響，太魯閣國家公園即日起將封閉園區內的山屋、生態保護區及室內展館，已獲得許可進入者，則會自動廢止許可證；花蓮林管處明天起暫停開放富源與池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、池南自然教育中心、瑞穗生態教育館等。

一名60歲傅姓男子不慎跌落山谷骨折，搜救人員協助背下山送醫治療。圖／花蓮縣消防局提供
一名60歲傅姓男子不慎跌落山谷骨折，搜救人員協助背下山送醫治療。圖／花蓮縣消防局提供
傅姓男子左小腿骨折，搜救人員前往救援下山送醫。圖／花蓮縣消防局提供
傅姓男子左小腿骨折，搜救人員前往救援下山送醫。圖／花蓮縣消防局提供

直升機 太魯閣國家公園 空勤總隊

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