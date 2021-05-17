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影／嘉義民雄6層樓住宅傳火警 8人受困1人嗆傷

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉頂崙村一棟6層樓民宅今天下午4時驚傳火警，起火點位於一樓樓梯間變電盤，傳出8人受困，其中1人遭濃煙嗆傷送往嘉義基督教醫院，時逢下班下課時間，幸運惡化並未波及其他路人，火勢5分鐘即撲滅，起火原因警方將進一步調查。

四樓何姓住戶表示，當時在房間內聞到嗆鼻煙味，以為外面在燒金紙，推門查看發現樓梯間煙霧瀰漫，樓下住戶大喊「失火了，快點逃」，趕緊撥打119，隨後奪門而出。

嘉義縣消防局下午4時15分獲報，出動雙福、民雄、大林、大美、溪口分隊共2台救護車8台消防車，警義消約30餘人。

燃燒面積約2平方公尺，火勢約5分鐘撲滅，但因煙囪效應，濃煙持續上竄，消防隊員帶著在陽台求救的8位民眾緩步下樓，許多民眾抱著寵物貓狗，面部焦黑，神色相當慌張；住在三樓的30餘歲楊姓女子向消防隊員表示頭暈，送往嘉義基督教醫院。

據了解，起火點位於一樓樓梯間變電盤，疑似電線老舊走火，當地住戶表示，該建物沒有管理員，樓梯間堆放許多雜物，無人管理。起火原因正有待警方進一步釐清。

一樓信箱被燒的焦黑。記者莊祖銘／攝影
一樓信箱被燒的焦黑。記者莊祖銘／攝影
起火點位於一樓樓梯間變電盤，疑似因電線老舊走火引發火災。記者莊祖銘／攝影
起火點位於一樓樓梯間變電盤，疑似因電線老舊走火引發火災。記者莊祖銘／攝影
消防隊員進入火場，準備滅火。記者莊祖銘／攝影
消防隊員進入火場，準備滅火。記者莊祖銘／攝影
住戶在消防隊員陪同下進入屋內，檢查是否有財務損失。記者莊祖銘／攝影
住戶在消防隊員陪同下進入屋內，檢查是否有財務損失。記者莊祖銘／攝影
嘉縣民雄住宅今天下午4時傳火警，8人受困1人嗆傷。記者莊祖銘／攝影
嘉縣民雄住宅今天下午4時傳火警，8人受困1人嗆傷。記者莊祖銘／攝影

嘉義 火災

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