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「排毒一條街」黑漆漆 高雄警加嚴查緝防業者明關暗開
防堵疫情擴散，高雄市警察局三民一分局加嚴標準，不只強力稽查轄區內休閒娛樂場所，更進一步要求業者關閉廣告招牌，避免「明關暗開」營業；其中原本夜晚仍明亮，號稱排毒一條街的九如路，現在到夜晚已一片漆黑。
三民一警分局轄區有92間指壓按摩護膚店、小吃部、KTV、健身休閒中心、撞球場、電子遊戲場、網咖等休閒娛樂場所，其中以九如路、建國路為大宗；九如路更有「排毒一條家」稱號。
為應對國內疫情升溫，高雄市防疫工作警戒標準提升到準第三級，三民一分局長古瑞麟要求分局各單位，加強稽查休閒娛樂場所，雖未發現有僥倖營業情形；警分局不敢大意，進一步要求店家廣告燈全部熄燈，防止業者有「明關暗開」情形。
古瑞麟說，轄內八大行業等休閒娛樂場所，應確實配合並遵守中央及本市對於防疫工作之要求與規定，民眾進出分局、派出所都必須配合在入口處量體溫並配戴口罩、手部消毒，完成實聯登記，共同防堵防疫破口。
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