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進超商不戴口罩還拒實聯制 新北顧客暴打店員影片曝光

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今上午7點多，新北市土城區清水路超商發生糾紛，超商店員卓姓男子提醒顧客賴姓男子戴口罩實聯制，賴男戴上口罩後卻跟卓男發生衝突，將人毆傷。土城警分局清水所獲報後前往，依傷害罪嫌將賴男移送地檢署偵辦，至於有違反傳染病防治法部分將請衛生機關裁罰。

據了解，今上午賴男（50歲）在超商買東西，卻沒配合防疫規定配戴口罩及填寫實聯制，結帳時，卓姓店員（22歲）提醒賴男要戴口罩，賴男才從口袋中拿出口罩並戴上。

卓男繼續提醒賴男依法要填寫實聯制，遭賴男拒絕，卓男便拿起手機說要報警，兩人起了口角，賴男一怒之下，以安全帽及徒手方式毆打卓男。警方獲報前往並協助送醫，卓男有頭部撕裂傷，無生命危險。

警方表示，全案依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，另因賴男未戴口罩及不配合實聯登記部分，土城分局將函請衛生機關以違反傳染病防治法裁罰。

顧客不戴口罩進超商，遭店員勸阻卻狂打人。取自記者爆料網
顧客不戴口罩進超商，遭店員勸阻卻狂打人。取自記者爆料網

口罩 實聯制

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