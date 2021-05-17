員工跳槽不簽競業契約 科技老闆夫妻拿槍、甩棍打人

台中市廖姓男子與洪姓女子是夫妻，兩人是台中市東區某科技公司的登記負責人與實際負責人，去年6月間，因不滿有員工要跳槽另名股東開設的科技公司，又不簽競業契約，廖除了拿出手槍恐嚇外，更以槍托打人，洪女則發甩棍給廖找來的劉姓男子等2名幫手，並將離職員工圍住，嗆聲「給他們死」，台中地檢署偵結，依傷害、恐嚇罪起訴廖姓男子等3人。

起訴指出，廖姓男子（42歲）、洪姓女子（35歲）是分別台中市東區某科技公司的實際、登記負責人。去年6月1日晚間10時許，因該公司吳姓、陳姓員工要跳槽到另名股東成立的科技公司，而向公司提出辭呈，兩人找來欲跳槽的公司蔡姓特助幫忙協調。

雙方協調時，廖姓男子要求員工若要離職，需簽署保密協議、競業禁止條約，不過蔡姓特助、吳姓員工未當場簽署，還說要找律師商量後再決定，引來廖不滿，當場拿出手槍，指向蔡，還拿槍托攻擊蔡、吳的身體。

另外在場的洪女看到後，從辦公室拿出2把金屬甩棍，發給廖找來的劉姓男子（24歲）等2名幫手，洪女則是拿著球棒，將蔡等人圍住，洪女還嗆聲「給他們死」，蔡等人被打又遭恐嚇後，嚇得趕緊逃離該處所，並向警方報案。