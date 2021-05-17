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影／台中騎機車孕婦疑流產出血 急問警：可以違規嗎？

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名孕婦在13日晚間騎機車行經北屯區時，突然向執行交通疏導勤務的警員詢問「現在紅燈，我可以違規嗎」，警員聽到時一愣，隨後婦人才說，她疑似流產出血，需要趕快到醫院，警員一聽到，趕緊協助該名孕婦開道，護送孕婦到醫院就醫。

台中市第五警分局水湳所警員紀宜均、施志賢在13日晚間6時許，在北屯區文心路、中清路路口執行交通疏導勤務時，一名女騎士騎至紀員旁慌張表示，「現在紅燈能不能過？下腹正在流血，可能快流產了」

警員聽到後，考量婦人要就診的醫院距離執勤地點很近，如再通報消防單位反而會花更多的時間而延誤就醫。

警員權衡當時情況後，為避免耽誤救援的黃金時間，兩名警員通力合作，一人協助交管，提醒其他用路人注意，一人開啟警報器、警示燈協助開道，請該婦人跟隨在後，以最快速兩分半鐘的時間護送婦人順利抵達醫院就醫。

台中市第五警分局長林沐弘說，警員面對民眾緊急求助案件，處理得宜，另外提醒民眾，在路上聽聞聽聞救護車或警方警笛時，請提高警覺並放慢速度，注意救援車輛的位置。道路是一線道時，前方車輛請靠右；二線道以上時，內、外車道車輛請各往兩旁靠，而十字路口如遇有救援車通行，請四方來車減速禮讓救援車通行。

台中市第五警分局警員13日在交通疏導時，接到一名孕婦求助，警員協助開道，讓婦人就醫。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局警員13日在交通疏導時，接到一名孕婦求助，警員協助開道，讓婦人就醫。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局警員13日在交通疏導時，接到一名孕婦求助，警員協助開道，讓婦人就醫。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局警員13日在交通疏導時，接到一名孕婦求助，警員協助開道，讓婦人就醫。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局警員13日在交通疏導時，接到一名孕婦求助，警員協助開道，讓婦人就醫。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局警員13日在交通疏導時，接到一名孕婦求助，警員協助開道，讓婦人就醫。圖／第五警分局提供

孕婦 台中市 救護車

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