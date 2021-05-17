玉山林班火災 救災人員海拔3000公尺背溪水滅火
嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，因地處偏遠，搶救人力搭乘直升機今天上午抵達海拔3000公尺火場，開設防火線、背負溪水滅火，估計延燒面積4公頃。
嘉義林管處副處長李定忠表示，16日清晨5時5分接獲南投林管處轉知南投縣消防局通報八通關杜鵑營地附近發生森林火災，當地為嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班，行政區為南投縣信義鄉，海拔超過3000公尺。
李定忠指出，因火場地處偏遠，昨已請求空勤總隊支援直升機空中投水滅火，並載送救災人員至火場周邊臨時起降點；55名救災人員今天上午抵達火場，開設防火線阻隔火勢，並從火場南側溪流取水，背負溪水滅火。
李定忠指出，截至今天上午11時，空勤總隊黑鷹直升機投水4架次、運輸人員3架次，陸軍航空特戰指揮部直升機投水1架次，協助滅火。
李定忠表示，火場位於玉山事業區第52林班，地上物為台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，可燃燒性高，加上久旱不雨，搶救不易，火勢尚在延燒。
李定忠表示，此次森林火災，疑是登山客炊事不慎引起，保七總隊昨晚在南投攔截到這5名登山客，均坦承是踢倒瓦斯爐造成，詢後依違反森林法罪嫌函送法辦。
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