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國民運動中心泳池不得使用面罩式泳鏡 新北男興訟失利
新北市一名王姓男子前年10月間在三重國民運動中心游泳，被中心人員告知不得使用面罩式泳鏡。經訴願不受理後，王男不服提起行政訴訟。台北高等行政法院審理後，認為王男無請求權依據，判他敗訴，可上訴。
判決指出，王姓男子為新北市三重區市民，2019年10月攜帶面罩式泳鏡前往新北市三重國民運動中心游泳，該中心人員告知不得在泳池內使用面罩式泳鏡，故他於10月18日向新北市政府體育處，申請准予在新北市政府國民運動中心游泳池使用面罩式泳鏡。
新北市政府體育處以函回覆稱：「經查目前面罩式泳鏡是專為浮潛運動所設計輔助工具，非游泳運動必要配備，基於民眾安全，故無開放使用」等等。王男不服，提起訴願。新北市政府以函非屬行政處分為由，作成訴願不受理的決定。他提起行政訴訟。
王男主張，面罩式泳鏡可防避眼、鼻、口接觸消毒藥劑、其他泳客的糞、尿、口水及體液，甚至皮膚病、流感、腸病毒等，禁止使用已對他的自由產生限制，影響健康安全，請求體育處開放國轄下國民運動中心游泳池使用面罩式泳鏡。
體育處辯稱，禁用面罩式泳鏡，是基於契約自由、一般泳池經營管理的慣例及其他泳客安全等考量而決定。面罩式泳鏡是浮潛運動輔助工具，多為金屬或玻璃材質，在泳池使用若碰撞或壓破鏡片，恐肇致傷害。
法院認為，使用面罩式泳鏡與否，或許有王男所主張的功能性，但非人民生存基礎最低保障所必要，無法以此推導出體育處要制定規範並開放使用，王男並無請求權依據，體育處因安全考量禁用，並無不妥，應予駁回。
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