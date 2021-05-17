7旬長者熱倒路旁 桃園平鎮警發現送飲食救人

桃園市平鎮區70歲的施姓長者今天上午疑因酷曬，身體不適暈倒路邊，建安派出所巡邏員警發現後帶他回所，休息和提供飲食已無大礙。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，今天上午約10點30分許，警員黎秉睿、巫坤川及高聖賢巡邏行經平鎮區金陵路三段72巷時，發現一名長者臉色慘白，倒在路邊廢棄輪胎上，立即上前關心。警方查出是70歲的施姓長者，面對員警詢問時長者有氣無力不能答話，於是聯絡巡邏車先送他回派出所，並聯繫上他的家人到派出所帶他回家。 長者疑似天氣熱暈倒，平鎮警方聯絡救護人員到場。記者鄭國樑／翻攝