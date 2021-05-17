國1轎車駕駛疑恍神 撞聯結車又遭貨車追撞翻車

歐姓駕駛今天清晨4點20左右駕轎車行經國道1號南向321.6公里處，疑因精神不濟恍神未注意前方路況，碰撞曹姓駕駛的營業半聯結車後翻覆於中線車道，後方江姓駕駛的大貨車因閃避不及撞擊轎車後側翻於車道上；所幸歐姓、江姓駕駛輕傷，曹姓駕駛無恙，三人酒測值均為0。

警方調查，當時歐姓駕駛開的白色轎車行駛在中線車道、疑因恍神向右偏開進外側車道，撞上外線的連結車後翻覆停在中線車道，這時後方的大貨車來不及煞車向左閃避、右前方擦撞轎車左前方後也翻覆在中內線車道上。