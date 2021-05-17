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恆春半島玉荷包荔枝全國最早上市 警護農防竊

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

恆春半島位在台灣最南端，氣候溫暖，物產豐富，恆春地區的玉荷包是全國最早上市的荔枝，恆春警分局也展開護農防竊專案。

5月進入玉荷包產季，恆春警方規畫實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，實施防竊巡邏。

恆春警分局指出，恆春半島種植玉荷包除搶先一步推出，今年部分農作因缺水減產，也支撐農作物價格居高不下，市場行情維持高點，因玉荷包紅綠相間的賣相美觀，也常有民眾買來作為敬神拜拜的高級供品。

恆春警分局分局長陳至瑋說，農民收成靠天吃飯，不確定性因素極大，除天災影響收成與產銷結構影響價格外，更要防止宵小覬覦，警方持續針對轄內農特產品實施防竊勤務。

恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供
恆春警分局指出，5月玉荷包產季，實施「護農專案防竊勤務」，針對轄內果樹產地、集散場、合作社與包裝場重點巡邏，加強防竊，結合地方巡守隊、守望相助隊等民力，防竊巡邏。圖／警方提供

恆春 巡守 農民

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