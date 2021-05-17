疫情再升溫 南警到郵局領回警政署寄發口罩
新冠肺炎疫情持續加溫，連日來，台南市基層員警配合市府稽查休閒營業場所，忙得不可開交，警政署今天郵寄各警分局口罩，光是市警二分局就領到1萬6千片口罩，行政組人員到成功路台南郵政總局領回後，將陸續發給第一線派出所、偵查隊及警備隊員警使用防疫。
因應新冠肺炎疫情升高，中央流行疫情指揮中心日前宣布全國休閒娛場所應暫停營業，台南市各警分局員警，連日來展開臨檢，避免有業者假關門真營業，成為防疫破口。
由於執勤員警站在第一線執行，也面臨被感染風險，警政署緊急採購口罩給各警分局，並郵寄到台南，市警二分局行政組人員，今天上午10點30分，前住台南市北區成功路台南郵政總局，領取8大箱共1萬6千片口罩。
市警二分局行政組長黃文夏說，剛領到口罩有一個月的份量，將先發給第一線派出所、偵查隊‧、警備隊和交通組員警使用，讓員警執法時戴好口罩，安心執法。
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