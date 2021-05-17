開車載高中女兒搭火車 大甲市區撞公車母女兩人都受傷

台中市大甲區今天早上發生公車和轎車碰撞車禍，莊姓女子開車載讀高中女兒要到火車站搭車，再到台中市區上課，途中和公車相撞，母女都受傷送醫，肇事原因警方調查中。

警方調查，43歲莊姓女子今天早上5點55分開車，載16歲女兒要到大甲火車站搭火車，再到台中市上課，轎車行經大甲區育英路與雁門路口，轎車況著育英路由西往東直行，和51歲高姓男子駕駛的公車，沿著雁門路由北往南直行，二車在路口碰撞，公車和轎車身都嚴重擦撞毀損。