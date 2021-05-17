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台中工業區移工昨晚暴斃公園 檢警今相驗釐清死因
台中市西屯區工業區38路、順和一街的公園，昨天晚間有市民發現一名男子跪臥在綠地，一動也不動，趕緊通知警、消到場，救護車到場時發現，該名男子已明顯死亡，無須就醫。警方查出男子是已在台灣9年多的泰國籍彭姓男子，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。警方表示，因新冠肺炎疫情升溫，全案是否進行新冠肺炎採驗，有待檢方相驗後，再行決定。
據查，泰國籍彭姓男子（46歲）是工廠作業員，在台灣已居留9年多，今年才剛換相關證件，昨天晚間6時許，彭被發現跪臥在西屯區工業區38路與順和一街口公園，「一動也不動」，市民發現後，趕緊通知警、消到場。
救護人員檢視後，確認彭已明顯死亡，交由轄區警方辦理後續相驗程序，第六警分局鑑識人員採證，初判現場無外力破壞、打鬥痕跡，彭身上也無明顯傷痕，彭在公園猝死原因，今將報請檢察官相驗，釐清死因。
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