火神眼淚真實版！他跟死神搶救男童 震災救援時間賽跑

全新職人劇「火神的眼淚」讓眾人看見消防員辛苦，嘉義市東區消防分隊小隊長胡訓彰20年來無數次深入火場救人，曾跟死神搶救男童，也參與台南維冠大樓救災，還曾因打火受困火場，透過團隊合作驚險脫困，對於救災救人，他謙虛說都是本分，「或許和被救者有緣，才有機會救人」。

41歲的胡訓彰曾接受各項救護、救災訓練，取得高級救護技術員及緊急救護技術、急流救生訓練、車禍救援種子教官等證照，日前勤練跑步、健身培養肌耐力，強調加強訓練，危急時才能救更多人！

胡訓彰說，嘉義市後驛街15年前發生一場民宅火警，木造平房火勢蔓延迅速，居民不斷呼救「有小孩沒出來」，他銜命進火場搜索，才走5公尺就發現1名男童，被塌陷天花板壓傷昏迷不醒、蜷縮門邊、已無生命跡象，他立刻將男童抱出火場，CPR急救後送醫搶救，但最終仍不治。

他說，該次救援任務終身難忘，至今仍記得跟死神搶救男童時，內心不捨、眼淚都快掉下來了，事後更深刻認知，消防工作分秒必爭，平時落實救護訓練、體能，就是緊急時刻的救命工具。

像5年前台南大地震維冠大樓倒塌，他到場支援、進入倒塌建築物搜索，並在某樓層聽見受困者微弱敲擊求救聲，多次尋找發現一婦人被倒塌梁柱、牆壁困在廚房後房間，經數小時破壞隔間牆、探索救援空間，終於看見婦人在破口中伸出手掌搖晃求救，眾人不斷輪、換班、跟時間賽跑破壞建築體，經6小時終將婦人救出。

胡訓彰表示，多次進出火場，也曾受困火場，多年前他深入工廠救火，未料鐵捲門突然掉落，他和隊員進退兩難，廠內濃煙密布能見度零，廠外消防弟兄不斷提醒「照原路出來」，他小心摸索水帶往回走，更相信弟兄會救他出去，果然數分鐘後，門外隊員扳開鐵門缺口協助他脫困。