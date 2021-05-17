快訊

新北市再爆：有市府員工確診

疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火神眼淚真實版！他跟死神搶救男童 震災救援時間賽跑

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

全新職人劇「火神的眼淚」讓眾人看見消防員辛苦，嘉義市東區消防分隊小隊長胡訓彰20年來無數次深入火場救人，曾跟死神搶救男童，也參與台南維冠大樓救災，還曾因打火受困火場，透過團隊合作驚險脫困，對於救災救人，他謙虛說都是本分，「或許和被救者有緣，才有機會救人」。

41歲的胡訓彰曾接受各項救護、救災訓練，取得高級救護技術員及緊急救護技術、急流救生訓練、車禍救援種子教官等證照，日前勤練跑步、健身培養肌耐力，強調加強訓練，危急時才能救更多人！

胡訓彰說，嘉義市後驛街15年前發生一場民宅火警，木造平房火勢蔓延迅速，居民不斷呼救「有小孩沒出來」，他銜命進火場搜索，才走5公尺就發現1名男童，被塌陷天花板壓傷昏迷不醒、蜷縮門邊、已無生命跡象，他立刻將男童抱出火場，CPR急救後送醫搶救，但最終仍不治。

他說，該次救援任務終身難忘，至今仍記得跟死神搶救男童時，內心不捨、眼淚都快掉下來了，事後更深刻認知，消防工作分秒必爭，平時落實救護訓練、體能，就是緊急時刻的救命工具。

像5年前台南大地震維冠大樓倒塌，他到場支援、進入倒塌建築物搜索，並在某樓層聽見受困者微弱敲擊求救聲，多次尋找發現一婦人被倒塌梁柱、牆壁困在廚房後房間，經數小時破壞隔間牆、探索救援空間，終於看見婦人在破口中伸出手掌搖晃求救，眾人不斷輪、換班、跟時間賽跑破壞建築體，經6小時終將婦人救出。

胡訓彰表示，多次進出火場，也曾受困火場，多年前他深入工廠救火，未料鐵捲門突然掉落，他和隊員進退兩難，廠內濃煙密布能見度零，廠外消防弟兄不斷提醒「照原路出來」，他小心摸索水帶往回走，更相信弟兄會救他出去，果然數分鐘後，門外隊員扳開鐵門缺口協助他脫困。

胡訓彰說，消防救援須靠團隊合作及互信互助，打火救援要與時俱進，唯有持續學習才能成為受信賴的消防員。

胡訓彰5年前參與台南大地震維冠大樓救災，眾人經過不斷努力、找通路，終於看見該受困者在受困缺口，伸出手掌求救。記者卜敏正／翻攝
胡訓彰5年前參與台南大地震維冠大樓救災，眾人經過不斷努力、找通路，終於看見該受困者在受困缺口，伸出手掌求救。記者卜敏正／翻攝
嘉義市東區消防分隊小隊長胡訓彰20年來無數次深入火場救人。記者卜敏正／攝影
嘉義市東區消防分隊小隊長胡訓彰20年來無數次深入火場救人。記者卜敏正／攝影
胡訓彰等人循著求救聲找到狹小缺口，不斷攀爬才能接近受困者。記者卜敏正／翻攝
胡訓彰等人循著求救聲找到狹小缺口，不斷攀爬才能接近受困者。記者卜敏正／翻攝

維冠 消防員

延伸閱讀

《火神的眼淚》血淋淋揪出台灣鯛！消防員最恨的十大刁民行為

「火神」破門救人出車禍要賠錢 網怒：比火可怕是刁民

紳士向／經營模擬佳作《死神教團》 為教祖的聖棒奉獻一切吧

「火神」演消防日常 傑出女消有感：差點錯過兒子表演

相關新聞

影／拒戴口罩！女衝「超商櫃台內」狂嗆店員

國內確診數屢創新高，雙北升至第三級疫情警戒，平時需要配戴口罩防疫。一名女子未配戴口罩進入超商，遭店員責罵後直接暴怒，衝進...

台中工業區移工昨晚暴斃公園 檢警今相驗釐清死因

台中市西屯區工業區38路、順和一街的公園，昨天晚間有市民發現一名男子跪臥在綠地，一動也不動，趕緊通知警、消到場，救護車到...

煮早餐踢翻瓦斯罐致森林大火 登山自組團依法送辦

中央山脈八通關杜鵑營地，昨天凌晨4點，傳出森林火警，保七總隊稍早在登山口攔截一行五人登山自組團，對方坦言煮早餐時不慎踢倒...

U值媒／對確診者多些鼓勵和同理心

台新馬雖然疫情同時升級，但新加坡因為已經有將近三成人口接種疫苗，而且絕大多數是老年人，所以比較不擔心。馬來西亞只有百分之二的人接種疫苗，台灣更是不到百分之一。疫苗不會讓人百分之百免疫，但可以有效地降低被感染率，重症率，和死亡率，特別是後兩者。在缺乏疫苗保護的情況下，要降低疫情的生命安全的危害，最重要的，就是要保護老年人和慢性病患者。Covid的重症率和死亡率是隨著年紀直線上升的，絕大多數中的絕大多數的孩童和年輕人在感染Covid後是無症狀或輕症，不需要任何治療十四天後就會自動痊癒

開車載高中女兒搭火車 大甲市區撞公車母女兩人都受傷

台中市大甲區今天早上發生公車和轎車碰撞車禍，莊姓女子開車載讀高中女兒要到火車站搭車，再到台中市區上課，途中和公車相撞，母...

桃園竹圍港4男1女戲水 1人被海流漂走幸運獲救

桃園市大園區竹圍漁港傳出遊客戲水遭海流漂走危急，海巡署第八岸巡隊今天上午表示，林姓男子與朋友共4男1女昨天下午前往竹圍漁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。