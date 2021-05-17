影／台中東區工地工人跌落3公尺爆血 消防隊吊掛助脫困

台中市東區育英路一處工地在今天7時許傳出工人墜樓意外，一名年約6旬的工人從3公尺高處跌落，警、消獲報到場，利用器材車人員低索救助的方式，協助工人吊掛脫困，經檢傷，工人的左手骨折、頭、肢體都有流血，不過工人獲救時意識清楚，經送往中國醫藥大學附設醫院急救，全案通知勞工單位後續調查是否涉及工安疏失。

台中市消防局在今天清晨7時許獲報，東區育英路的工地傳出墜落的工意外，中山中山、東英、大誠分隊出動20名隊員前往救援。