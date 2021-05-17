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煮早餐踢翻瓦斯罐致森林大火 登山自組團依法送辦
中央山脈八通關杜鵑營地，昨天凌晨4點，傳出森林火警，保七總隊稍早在登山口攔截一行五人登山自組團，對方坦言煮早餐時不慎踢倒瓦斯罐，全案依森林法送辦，林管處今天上午將築防火牆，持續空中灑水灌救。
嘉義林管處昨天凌晨5時時許接獲通報，指八通關杜鵑營地附近，玉山事業區第52林班有森林火災，延燒面積估計約1.5公頃。
但因地形偏遠陡峻，昨天下午5時協請空勤總隊載送23名救火人員至大水窟山旁南營地，距火場500公尺，但仍需步行2至3小時，因天色昏暗只能暫時紮營，明早將開闢防火線阻隔火勢，並請空勤直升機協助空中投水滅火。
保七總隊表示，稍早在東埔山莊登山口處攔截一行5人來自雙北的登山自組隊，對方坦言清晨在煮早餐時不慎踢到瓦斯罐，引起森林火災，訊後依森林法函送。
資深山友吳炫穎表示，生火前應環顧四周有無雜草，另外應避免在風勢強勁處炊食，以免爐頭遭強風吹倒；多數山友會選擇天幕下生火，並架設擋風板，而帳篷內則應禁止生火，若點燃其他物品，火勢將一發不可收拾。
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