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聯成化工製程冒黑煙和毒性化學物 高市環保局開罰212萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

林園工業區聯成化工今天下午4點24分，因製程試車升溫升壓作業時發生製程破裂盤破裂，悶燒產生黑煙佚散。高雄市環保局表示，先依違反空汙法處分102萬元，加上事故洩漏毒性化學物質鄰苯二甲酐洩漏濃度值超過管制濃度，且未於事故發生30分鐘內通報環保局，依毒性及關注化學物質管理法處分110萬元，合計罰212萬元。

高雄市府今天下午4點58分接獲通報林園工業區聯成化工冒煙事故，環保局長張瑞琿、勞工局長周登春、消防局長李清秀等，陸續抵達現場。環保局環境稽查科調查，聯成化工今日開始製程試車升溫升壓作業，下午4點24分發生製程破裂盤破裂，導致悶燒產生黑煙散布於大氣，依違反空汙法第32條處分102萬元。

環保局稽查科表示，事故中洩漏物質鄰苯二甲酐洩漏濃度值超過管制濃度，此物質屬毒性及關注化學物質管理法公告毒性化學物質，且未於事故發生30分鐘內通報環保局，依毒性及關注化學物質管理法第41條處分110萬元。環保局這次合計處分聯成化工212萬元罰緩。

勞工局依法勒令聯成化工林園廠全廠製程停工。事故管線目前以氮氣封管，環保局周邊環境及下風處進行量測已無發現逸散及黑煙的情形。

高雄市府跨局處到聯成化工林園廠處理製程冒黑煙和毒性化學物質。圖／高雄市環保局提供
高雄市府跨局處到聯成化工林園廠處理製程冒黑煙和毒性化學物質。圖／高雄市環保局提供

勞工局 高雄市

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