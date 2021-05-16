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影／八通關杜鵑營地傳火燒山 空勤直升機明將灑水滅火
八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班）今天上午大火，嘉義林管處出動多名人力集結包含縣消和義警消人員，由黑鷹直升機集結至大水窟山，因天色昏暗加上地勢陡峭決定先派員留守，明天將築防火牆並持續空投灑水。
嘉義林管處今天上午5時許接獲通報，指八通關杜鵑營地附近有森林火災，調查後發現為
轄下玉山事業區第52林班。
林管處研判現場地上物為二葉松、鐵杉、冷杉等輕質及具油脂連續之燃料，地形陡峻，附近無水源，但因地處偏遠，人員需步行約3天，便協請空勤總隊將本處地面部隊載運至火場附近臨時起降點，前往滅火。
空勤總隊今天下午載送林管處23名救火人員至大水窟山，再步行到南營地，下午5時抵達。
但經現場人員評估，火場目視距離約500公尺，且需下切至山谷，再攀爬往上至火場，因地勢陡峭，預估需步行2-3小時。
林管處表示，目前火場東、南、西各有1處團火，延燒面積估計約1.5公頃，但因天色已晚，人員先行紮營。明早將開闢防火線阻隔火勢，並請空勤直升機協助空中投水滅火。
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