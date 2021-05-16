基隆高中生還在做疫調 網路流傳足跡表 林右昌追究嚴辦

基隆市長林右昌今天表示，基隆新增2例確診本土病例，一個是學齡前小女孩，沒有特殊接觸史，另一個高中生還沒完成疫調。今天網路流傳相關病例假訊息、錯誤訊息，甚至還有病歷號碼，非常不道德。警方已在蒐證偵辦，提醒民眾不要以身試法。

中央疫情指揮中心今日下午宣布全國新增206例本土病例，其中案1554、案1639是基隆病例。基隆市累計有4名本土病例，案1217為曾到萬華擺攤的中年婦女，案1365為住新北的老先生，到基隆與家人一起過母親節。今天新增案1639為案1365的外孫女。案1554為國立高中男生。

林右昌表示，案1639是案1365曾有哄抱密切接觸，案1639確診第一時間就匡列居家隔離，沒有其他接觸者，其餘家人採檢結果都呈現陰性。

案1554案男高中生確診前，曾到基隆市2家桌遊店消費，傳染風險高。衛生局初步匡列66名家人、同學、老師及朋友居家隔離，他去過的桌遊店也完成消毒。基隆市共有6家桌遊店，昨天起全數自主休業中。